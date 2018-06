Futuro Felipe Anderson: tra Chelsea e West Ham spunta il Monaco

Il futuro di Felipe Anderson è ancora un rebus: in programma un vertice con la Lazio. Chelsea, West Ham e Monaco alla finestra

In casa Lazio continua a tener banco il futuro di Felipe Anderson. Dove andrà il brasiliano? Come riporta il Corriere dello Sport, non è una novità che il suo addio ai biancocelesti sia vicino. Dal Chelsea, club favorito per il trasferimento del brasiliano, si attende un’offerta di 40 milioni. Rimanendo a Londra, anche il West Ham si è fatto avanti per il giocatore, mentre nelle ultime ore si sono diffuse nuove voci di mercato. L’agente portoghese Jorge Mendes, già intermediario in diverse operazioni di mercato che hanno coinvolto la Lazio, starebbe pensando di attivarsi per portare Felipe Anderson al Monaco. Sulla scia di quanto già fatto con Keita (passato ai monegaschi nella scorsa estate), l’operazione è fattibile e potrebbe portare al rialzo le cifre della cessione.

Il brasiliano e la Lazio avranno un colloquio a breve, mentre i contatti tra l’agente Kia Joorabchian e Tare sono fitti da tempo. Felipe Anderson cambierà aria, dopo cinque anni in biancoceleste sa che è il momento giusto per salutare la Capitale. Ma si trasferirà solo all’estero, come da suo stesso volere. E, intanto, si gode le vacanze nel suo Brasile. La Lazio guarda già ai possibili sostituti del brasiliano: si fanno i nomi di Everton (Gremio), Andreas Pereira (Manchester United), Diego Jota (Wolverhampton) e Bamba (Saint-Etienne).