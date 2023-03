Lazio, problemi per il rinnovo di Pedro: la situazione

Ci sono problemi in casa Lazio per il possibile rinnovo di Pedro, esterno spagnolo ex Barcellona e Chelsea. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sono bloccati i discorsi tra Pedro e la Lazio relativi al possibile rinnovo di contratto. Lo spagnolo continua infatti a rimandare la discussione.

Pedro è in scadenza e per questo la Lazio vorrebbe chiudere velocemente il discorso per assicurarsi un’altra stagione in Serie A del campione del Mondo spagnolo. Sono attese novità nei prossimi mesi.