Lazio, via al progetto “Share the good”: c’è la nota del club. Ecco di cosa si tratta

Lazio, comincia il progetto “Share the good” con Fondazione Lazio 1900: c’è la nota del club. Ecco di cosa si tratta

Comincia il progetto “Share the good”: Fondazione Lazio 1900 e S.S. Lazio sono vicini a bambini e alle famiglie in difficoltà. Ecco la nota diramata sul sito ufficiale del club biancoceleste:

COMUNICATO – Fondazione Lazio 1900 e S.S. Lazio scendono in campo per bambini e famiglie in difficoltà. Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma e insieme al Banco Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio, parte il progetto “Share the Good”, per riempire i magazzini delle associazioni cittadine con beni di prima necessità. Il progetto si sviluppa su due filoni: la raccolta di alimenti di prima necessità allo stadio Olimpico, in occasione delle partite della S.S. Lazio, e la “spesa sospesa” presso i supermercati e altre sedi a partire da gennaio.

Il primo appuntamento allo stadio Olimpico sarà in occasione di Lazio-Inter del prossimo 16 dicembre: sono previsti punti di raccolta all’altezza dei pre-filtraggi di Viale dei Gladiatori, Piazza Lauro De Bosis nelle vicinanze dell’obelisco e Piazzale Dodi, zona stadio dei Marmi. I tifosi troveranno ad accoglierli volontari delle tre associazioni e della Fondazione Lazio 1900. La Fondazione e la S.S. Lazio invitano i tifosi a donare alimenti ben conservati, non in vetro, con una data di scadenza lontana. Si consigliano cibi come tonno e carne in scatola, pasta e riso, prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, latte in polvere e pannolini), latte a lunga conservazione, legumi e pelati in scatola. Ricordiamoci, quando facciamo la spesa, di chi è in difficoltà: anche un piccolo gesto può fare molto.

