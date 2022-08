Lazio, prove di distensione tra Luis Alberto e Sarri

Luis Alberto dovrebbe rimanere un calciatore della Lazio: lo spagnolo ha avuto un lungo confronto chiarificatore con Sarri

Nonostante il desiderio di tornare in Spagna, e più precisamente al Siviglia, il futuro di Luis Alberto rimarrà ancora alla Lazio come ha confermato anche Igli Tare nel pre-partita della gara contro il Bologna. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo e Sarri hanno avuto un confronto per chiarire le loro posizioni e mettere le basi per ricostruire il rapporto.

La coppia è pronta a ripartire per il bene della Lazio nonostante quest’anno la concorrenza sia decisamente più elevata con l’arrivo di Vecino e la conferma di Basic, molto considerato dal tecnico e sacrificato domenica solo per l’espulsione di Maximiano. Il Comandante ha in mente due diversi assetti in mezzo al campo in base alle caratteristiche degli avversari: Luis Alberto è pronto a calarsi nella parte.