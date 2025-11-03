Lazio, Sarri può sorridere! E’ torna super Provedel: sono già 270 minuti senza subire una rete e la difesa adesso è solida. I dettagli

Lazio, Sarri ritrova il suo muro: Provedel è tornato super, 270 minuti di imbattibilità e una difesa finalmente granitica

Ivan Provedel è tornato a essere il punto fermo della Lazio. Con le sue parate ha ridato sicurezza a tutta la squadra, che nelle prime nove giornate di campionato ha già collezionato cinque clean sheet, gli ultimi tre consecutivi. La sua imbattibilità è arrivata a quota 270 minuti: dal gol incassato contro il Torino il 4 ottobre fino alle gare senza reti contro Atalanta, Juventus e Pisa.

Le statistiche raccontano la sua rinascita: 38 parate in Serie A, più di qualsiasi altro portiere, molte delle quali decisive. A Bergamo ha neutralizzato Lookman, contro la Juventus ha respinto il colpo di testa di Thuram, mentre con il Pisa ha negato la gioia del gol a Moreo. Interventi che hanno segnato il ritorno di un Provedel più sicuro, reattivo e determinante dopo un avvio complicato.

Adesso l’obiettivo è allungare la striscia positiva contro il Cagliari e inseguire il record personale di imbattibilità: i 620 minuti della sua prima stagione in biancoceleste. Un traguardo che lo riporterebbe tra i grandi della storia laziale, subito dietro a Luca Marchegiani. Con tre clean sheet consecutivi, la sensazione è che il suo cammino sia appena ripartito.

