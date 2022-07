Lazio, Provedel vede solo biancoceleste: c’è distanza tra Lotito e lo Spezia

Calciomercato Lazio: Provedel spinge per il trasferimento in biancoceleste, ma ci sarebbe ancora distanza tra Lotito e lo Spezia

Ivan Provedel ha in testa solo alla Lazio, sente che dopo tanta gavetta è finalmente arrivato il suo momento e non vuole perdere questo treno. Lo Spezia lo sa e spera di accontentarlo ma la strada non è in discesa.

Come riporta Corriere dello Sport, Lotito ha offerto 2 milioni per Provedel, in scadenza nel 2023, non si spinge oltre i 3 milioni. Il club ligure ne chiede 5-6, deve riconoscere il 50% dell’eventuale vendita all’Empoli. E’ stallo sul prezzo. Ieri il portiere non ha partecipato all’amichevole dei bianconeri, costringendo lo Spezia ad una riflessione profonda, tenere un giocatore scontento o disilluso non è mai un affare.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24