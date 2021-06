Lazio, il Psg si fa sotto per Correa: presentata un’offerta al club di Lotito

Importanti novità per il mercato della Lazio: il Paris Saint Germain fa sul serio e propone un’offerta per Joaquin Correa

Il mercato della Lazio sta per incendiarsi sempre di più. In questi ultimi giorni, il club biancoceleste ha cominciato ad intraprendere diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, e adesso una di queste potrebbe entrare veramente nel vivo: il protagonista è Joaquin Correa.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Paris Saint Germain fa sul serio per il Tucu e propone la propria offerta alla Lazio. Dopo aver incontrato il manager del giocatore Alessandro Lucci, i francesi avrebbero già messo sul piatto 30 milioni di euro. La Lazio sembra intenzionata a chiederne di più, ma questa cifra è più che sufficiente per dare un avvio positivo alla trattativa. Il PSG ci prova per l’attaccante argentino.