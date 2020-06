Lazio, quattro assenti all’allenamento odierno

La Lazio prosegue gli allenamenti in vista della ripresa del campionato di Serie A: quattro biancocelesti assenti

Terzo allenamento settimanale della Lazio a Formello. Nella seduta odierna, largo spazio alla parte tecnica. Dopo un riscaldamento muscolare in apertura, la squadra si è esercitata con il pallone attraverso torelli, per poi passare ad esercitazioni di 1vs1, 2vs1 e 2vs2. Per chiudere l’allenamento, partitella conclusiva a campo ridotto e con sponde laterali per limitare lo spazio.

Nota dolente il discorso infortuni, con Luiz Felipe che, con buona probabilità, dovrà saltare la difficile trasferta di Bergamo. Discorso simile per Marusic, ancora fermo ai box ed in forte dubbio per l’Atalanta. Ancora assenti Adekanye, Lukaku, André Anderson e Lulic.