Lazio, Radu verso il rientro. Marusic a riposo

In vista della partita contro il Bologna, la Lazio potrebbe recuperare Radu

La Lazio comincia a pensare al Bologna e mette da parte il Bayern, almeno per ora. Troppo importante il campionato, con i biancocelesti tra i più in forma del momento. La squadra si è riunita a Formello per la seduta mattutina, ma le prove tattiche scatteranno domani.

La lieta notizia è il lavoro blando di Radu: corsetta in scarpe da ginnastica per il romeno, reduce dall’intervento per un’ernia inguinale. La speranza è che possa tornare a disposizione nel giro di due settimane.