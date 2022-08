Lazio, regalo di Lotito: pagate in anticipo due mensilità

Lazio: Claudio Lotito ha deciso di pagare in anticipo due mensilità alla squadra, oltre ad i premi per la qualificazione in Europa League

Si respira grande entusiasmo in casa Lazio dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna alla prima giornata e in vista della trasferta di sabato a Torino. Come riferito da Il Messaggero, Claudio Lotito avrebbe fatto un regalo a tutto il gruppo biancoceleste pagando, oltre al mese di luglio, due mensilità in anticipo più i premi per la qualificazione in Europa League ottenuta nella scorsa stagione.

Il presidente ha quindi risposto presente alla richiesta di Sarri che post Bologna aveva lo aveva sollecitato: «Allora, me lo fai un regalo?», «Domani troverai i soldi sul conto», la risposta del patron. Detto, fatto. In attesa magari dell’ultimo regalo dal mercato, un terzino sinistro.