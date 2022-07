Lazio, Reina rescinde il contratto: il portiere pronto a tornare in Spagna

Le strade della Lazio e di Reina si separano. Il portiere ha rescisso il suo contratto con i biancocelesti e sarebbe pronto a tornare in Spagna

La Lazio e Pepe Reina si dicono addio. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, i biancocelesti ed il portiere sono arrivati ad un accordo per la rescissione del contratto in scadenza nel 2023 dopo il rinnovo automatico del maggio scorso.

Il portiere, 41 anni, è destinato a fare ritorno in Spagna e a chiudere in patria la propria carriera.

