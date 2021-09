Lazio, ricorso respinto per Sarri: l’allenatore querela Chiffi

Dopo essersi visto respingere il ricorso per la squalifica subita contro il Milan, Sarri ha deciso di querelare l’arbitro Chiffi

Verdetto emesso e, come si prevedeva, non c’è stato alcun tipo di sconto. Maurizio Sarri salterà anche la sfida di domani contro il Torino, in quanto è stata confermata la squalifica di due giornate. Ma il tecnico biancoceleste però non intende fermarsi.

Infatti, come rivelato da La Repubblica, avrebbe deciso di procedere con la giustizia ordinaria nei confronti del direttore di gara Chiffi, che ha arbitrato la gara tra Milan e Lazio, querelandolo per diffamazione. Non resta che attendere cosa succederà.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24