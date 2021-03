Lazio, rinnovo Inzaghi: possibile incontro con Lotito nei prossimi giorni

Nel corso della sosta potrebbe esserci un incontro fra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi per discutere del rinnovo di contratto

Secondo Corriere della Sera, nel corso della sosta per le nazionali potrebbe esserci un incontro fra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi per discutere del rinnovo di contratto dell’allenatore.

L’accordo è stato quasi raggiunto ma l’assenza delle firme fa pensare che le due parti non siano convinte fino in fondo di proseguire insieme. Inzaghi ha il contratto in scadenza al 30 giugno e in caso di mancato rinnovo sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra.