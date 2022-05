Lazio, rinnovo Patric: intesa vicina. I dettagli

La Lazio e Patric sono vicini a trovare l’intesa per il rinnovo di contratto. Cifre e dettagli

Il vertice andato in scena ieri a Formello tra Claudio Lotito ed Enzo Raiola ha dato i suoi frutti. Se per Romagnoli la distanza va via via assottigliandosi, per Patric siamo vicini alla fumata bianca.

Secondo Il Corriere della Sera, infatti, c’è già una base di accordo con il difensore in scadenza. Lo spagnolo dovrebbe mettere la firma su un contratto di quattro anni a un milione a stagione più bonus.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24