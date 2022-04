Lazio, rinnovo Sarri: domani l’incontro con Lotito. Le richieste

Giornata importante quella di mercoledì in casa Lazio: Sarri e Lotito si incontreranno per parlare di rinnovo

C’è attesa in casa Lazio per il vertice tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Molto probabilmente domani sera a Formello ci sarà il faccia a faccia tra le parti che servirà una volta per tutte a chiarire i progetti futuri.

Lotito e Sarri si confronteranno anche riguardo l’indice di liquidità (passivo di circa 30 milioni). Il tecnico sottolineerà la necessità di intervenire in porta, in difesa, a centrocampo e in attacco. Sul tavolo – inoltre – c’è ancora il contratto di Sarri in scadenza a giugno 2023 e l’incontro di domani potrebbe essere decisivo anche per “scongelare” il prolungamento dell’accordo, annunciato nella cena di Natale.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24