Lazio, rinnovo Sarri: le condizioni per la firma, non solo il mercato

Per il rinnovo di contratto, Sarri avrebbe posto delle condizioni che non riguardano solamente il mercato

La programmazione per il futuro della Lazio (ri)parte da Maurizio Sarri. Il tecnico – il cui rinnovo era stato annunciato da Lotito, durante la cena di Natale – non ha ancora firmato. A far scivolare il prolungamento, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una serie di frizioni nate tra le parti. Al tecnico non è piaciuto l’immobilismo della dirigenza sul mercato e alla società non è andata giù l’insofferenza mostrata in alcune circostanze.

Ora lo spirito sembra rivitalizzato, la sintonia tra mister e squadra è ai massimi livelli e si può tornare a parlare di rinnovo fino al 2025. La Lazio chiede però a Sarri di eliminare la clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi per l’estero e Sarri chiede alla Lazio garanzie sul mercato. La volontà di migliorare la squadra è comune ed è per questo che si può tornare a parlare di prolungamento.

