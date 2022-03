Lazio, ripresa degli allenamenti: al lavoro verso il Cagliari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riprendono gli allenamenti in casa Lazio: seduta di scarico e lavoro in vista del match contro il Cagliari. Il report

Riprendono gli allenamenti in casa Lazio in vista del match di sabato contro il Cagliari. Nel pomeriggio odierno seduta di scarico in quel di Formello per chi ha giocato dal 1′ con il Napoli. Immobile svolge una semplice sgambata mentre Pedro rimane a riposo.

Per chi invece non è stato titolare domenica sere contro gli azzurri, allenamento completo. Il tutto ha preso il via con un riscaldamento atletico con ostacoli, seguito da esercitazioni tecniche con l’uso delle sagome e sul possesso palla. Infine partitella a campo ridotto, con protagonista Raul Moro. A concludere la seduta un lavoro di potenziamento. Domani ci sarà una doppio allenamento.