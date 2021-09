Lazio Roma, 1500 agenti impiegati per evitare scontri tra tifosi

Lazio Roma, grande numero di forza dell’ordine presenti e bonifica vicino lo stadio: così si evitano possibili tensioni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, all’Olimpico sono attese 32.000 persone per assistere a Lazio Roma, primo dei due derby capitolini di questo campionato. Partita calda quella tra le due squadre, in cui bisognerà evitare gli scontri tra i tifosi al di fuori dello stadio.

Per questo, le zone circostanti sono state bonificate in cerca di possibili armi, con un impiego di circa 1500 agenti.