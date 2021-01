Lazio-Roma, un duello anche per i rinnovi di Inzaghi e Fonseca

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione relativamente ai rinnovi di Inzaghi e Fonseca

«Il rinnovo è una priorità? Assolutamente sì». Così Simone Inzaghi, lo scorso 2 gennaio, aveva risposto alle domande legate al suo futuro in biancoceleste. Un tema che in questi mesi, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha seminato più incertezze che altro. I vari rinvii potrebbero essere stati determinati dalla scia alterna di risultati dei biancocelesti. Probabile che alla fine il rinnovo arrivi per una sola stagione, con un ritocco all’ingaggio del tecnico (da 2 milioni a 2,5).

Nei prossimi giorni, dopo il Derby, verrà fissato l’appuntamento per formalizzare il rinnovo. La priorità, in questo momento, è la stracittadina di venerdì. Anche il tecnico della Roma, Fonseca, non è sicuro del suo futuro, ma a differenza del collega piacentino può vantare diverse certezze: quella che, in caso di qualificazione in Champions League, arriverà il rinnovo automatico. Con la classifica attuale, l’allenatore avrebbe già in mano il prolungamento del contratto.