Lazio, Romagnoli: «Verrei di corsa...». Ma la trattativa non decolla

Calciomercato Lazio: Romagnoli starebbe scalpitando per vestire la maglia biancoceleste, ma la trattativa non decolla

Alessio Romagnoli vuole la Lazio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’attuale difensore e capitano del Milan, in scadenza di contratto a giugno, avrebbe confessato domenica sera ai tifosi della Lazio il desiderio di trasferirsi nella Capitale.

«Fossi per me verrei di corsa», le parole del classe ’95, presente all’Olimpico con tutta la sua famiglia. La trattativa però non decolla: Romagnoli chiede un quadriennale da 3.3 milioni a stagione più bonus, Lotito mette sul piatto lo stesso stipendio di Acerbi, ovvero 2.5 milioni più bonus. Una distanza importante e al momento difficilmente colmabile: serviranno altri incontri per cercare di giungere a dama.

