Lazio, un recupero fondamentale per Sarri in vista dell’Atalanta: ottime notizie per la Coppa Italia! Ultimissime in casa biancoceleste

Lazio, Maurizio Sarri può sorridere: un recupero fondamentale per i biancocelesti in vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

La Coppa Italia 2025/2026 si appresta a vivere il suo snodo cruciale. Nel giro di quarantotto ore, il tabellone del torneo delineerà ufficialmente i profili delle due formazioni che accederanno alla finalissima per contendersi la coppa. La massima attenzione mediatica è rivolta al confronto decisivo tra Atalanta e Lazio, in programma per la serata di domani sul rettangolo verde di Bergamo. Il passaggio del turno è ancora totalmente in bilico: il pirotecnico pareggio per 2-2 maturato nei primi novanta minuti di andata non ha consegnato alcun vantaggio strategico, costringendo entrambe le contendenti a cercare la vittoria a tutti i costi.

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Nel frattempo, l’attesa dei tifosi sarà ingannata dal primo verdetto della competizione: questa sera, infatti, andrà in scena il derby lombardo tra Inter e Como. La compagine che trionferà in questo scontro diventerà la prima finalista accertata, restando poi in attesa di scoprire la propria sfidante.

Ottime notizie per i biancocelesti: l’infermeria si svuota

Avvicinandosi alla complessa trasferta in terra orobica, il clima in casa capitolina appare decisamente sereno e ottimista. Maurizio Sarri può finalmente gioire per il recupero di un elemento di vitale importanza per gli equilibri del suo centrocampo. Nicolò Rovella è infatti tornato a completa disposizione dello staff tecnico. Il talentuoso regista azzurro era stato frenato nelle scorse settimane da una dolorosa frattura alla clavicola, un infortunio che lo aveva obbligato a un periodo di stop forzato.

Le ultime sedute di lavoro nel centro sportivo romano hanno però evidenziato progressi netti. Il mediano si è aggregato regolarmente alla sessione atletica e tattica insieme al resto del gruppo, lanciando segnali fisici estremamente confortanti. Il suo rientro garantisce al mister toscano nuove preziose rotazioni e maggiore imprevedibilità nella zona nevralgica del campo.

Organico al completo, confermata l’unica defezione tra i pali

Al netto del rientro del centrocampista ex Monza, l’infermeria laziale risulta ormai quasi del tutto vuota. L’intera rosa sarà infatti pronta a viaggiare verso il capoluogo lombardo, offrendo allo staff un ventaglio di opzioni tattiche molto ampio per affrontare l’intensità della formazione bergamasca. L’unica nota negativa, peraltro già ampiamente assorbita dalle dinamiche di squadra, riguarda la retroguardia. Ivan Provedel rimane il solo grande assente della spedizione: l’estremo difensore continuerà a restare ai box, lasciando ai propri compagni il compito di espugnare lo stadio avversario per staccare il biglietto verso l’ultimo atto del torneo.