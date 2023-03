Lazio, Sarri: «Abbiamo fatto una partita seria»

Le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo il pareggio dei biancocelesti contro il Bologna senza reti

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari della Lazio con il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fatto una partita seria, giocando un buon calcio per 80 metri. C’è mancato qualcosa davanti ma giocare qui non è semplice, la prestazione è stata di buon livello».

POCHI GOL – «L’anno scorso Immobile era a 19/20 gol, se avesse giocato con continuità probabilmente saremmo in media. Non stiamo creando poco, concretizziamo poco. In alcune occasioni non siamo andati al tiro ed è una bestemmia».

COSA MANCA PER LA PERFEZIONE – «Mi auguro che manchi sempre, è la benzina per il nostro lavoro e le nostre motivazioni. Uno che fa l’allenatore deve avere delle motivazioni feroci, se l’obiettivo è irraggiungibile per me è meglio. La perfezione è un’utopia».

IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA – «Nagelsmann è un baciato da Dio, con pochissima esperienza si è trovato a guidare una delle migliori squadre europee. Io vengo da un calcio polveroso, il mio è stato un percorso lungo e difficile però mi sono divertito».

COSA RIMANE – «Ti rimane tutto, da allenatore sei la somma delle esperienze che hai fatto: nei dilettanti l’aspetto tattico è lo stesso, cambia la qualità dei giocatori».

TAGLIO A ZERO DOPO IL KO CON L’AZ ALKMAAR – «Avevo la moglie che rompeva, però vincevamo tutte le partite e io la rimbalzavo. Dopo la sconfitta con l’AZ non avevo più scuse».

SPIACENTE PER L’ASSENZA DI MOURINHO AL DERBY – «A me dispiace, perché lo vedo sempre volentieri e fa parte dello spettacolo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM