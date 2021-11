Lazio, Sarri alla Ferguson: il progetto del presidente Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe in testa un progetto chiaro: far diventare Sarri il Ferguson biancoceleste

Tutto su Sarri. Claudio Lotito ha piena fiducia nel suo allenatore. Il presidente biancoceleste, secondo quanto riportato da Il Messaggero vuole non solo dare un segnale di stabilità della panchina a tutto il gruppo da qui ai prossimi anni, ma è rimasto colpito dall’intuito avuto dall’allenatore sul mercato

Ecco perché ha in mente un rinnovo del contratto del ‘Comandante’ fino al 2025 che preveda anche carta bianca sul mercato, con l’obiettivo di costruire una rosa più funzionale al suo gioco, magari già a partire da gennaio quando potrebbe partire Muriqi, che non ha convinto, per far spazio ad un altro attaccante. Serve anche un altro esterno perché Moro è acerbo e Romero non è ancora pronto. La priorità però resta una mezz’ala alla Loftus-Cheek, aggressiva, con tanto fisico. Restano anche da definire la questione portiere, con il dubbio Strakosha, con Sarri che vorrebbe Kepa in prestito, e gli esuberi Vavro e Escalante. Il lavoro è tanto ma Lotito ha deciso di puntare tutto su Sarri per il rilancio della Lazio in campionato e nelle coppe europee, magari chissà già da stasera.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24