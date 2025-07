Lazio, inizia oggi il Sarri bis: il tecnico è la chiave per ritrovarsi in una stagione senza mercato

Lazio, inizia oggi a Formello il Sarri bis: con il mercato bloccato il tecnico è la principale garanzia per rilanciare le ambizioni del club

La Lazio ricomincia da Maurizio Sarri. Nessun acquisto, nessuna rivoluzione, ma una certezza solida: il ritorno del “Comandante“, pronto a rilanciare il progetto biancoceleste con la sola forza del lavoro. Oggi prende il via il ritiro a Formello e il volto dell’allenatore toscano rappresenta, più di ogni altra cosa, l’identità e l’ambizione della squadra in un’estate di incertezze e mercato bloccato.

Fuori dalle coppe europee e con un organico ancora da definire, la Lazio si affida a chi, tra il 2021 e il 2024, ha portato risultati di rilievo: un secondo posto in Serie A e la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il “Sarri bis” non è un ripiego nostalgico, ma una scelta condivisa da entrambe le parti: la convinzione di poter completare un percorso bruscamente interrotto 16 mesi fa con le dimissioni del tecnico.

Il ritorno a Formello ha segnato anche il ritorno dell’entusiasmo. «Se si riesce a innescare un senso di divertimento prima nell’ambiente e poi nella squadra, come conseguenza logica si diverte anche il pubblico», ha dichiarato Sarri, ribadendo il suo approccio filosofico al calcio. Un progetto basato sulla coesione, sull’identità e sulla valorizzazione dei singoli.

In quest’ottica, la conferma di alcuni uomini chiave – da Romagnoli a Gila, da Zaccagni a Guendouzi (in bilico per via della clausola di uscita) – rappresenta una base essenziale. A questi si aggiungono i rinnovi di Pedro e Vecino, due colonne del vecchio ciclo, pronti a essere fondamentali anche nel nuovo. In un’estate povera di colpi, Sarri torna a essere l’acquisto più importante: un maestro di campo che, con la sua filosofia e il suo metodo, può trasformare limiti in risorse.

La Lazio si rimette in moto con pochi fronzoli, ma idee chiare. E un comandante che sa dove vuole andare.