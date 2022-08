Lazio, Sarri: «Ci aspetta una partita molto difficile»

Le parole di Maurizio Sarri prima della gara della Lazio contro il Torino: «Marcos Antonio si sta inserendo bene, ma ci vuole tempo»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Torino-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

AVVERSARI – «Il Torino è una squadra complicata. Ci aspetta una partita molto difficile, come quelle dello scorso anno».

CENTROCAMPO – «Marcos Antonio si sta inserendo bene, ma ci vuole tempo. Con il Bologna non è entrato perché eravamo in 10. Vecino? Servirà fisicità, per questo l’ho scelto».

ESTERNI- «Per me i due esterni hanno fatto bene con il Bologna, mettendoci grandissimo sacrificio. Stiamo anche recuperando Pedro quindi là le cose vanno bene».