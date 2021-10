Lazio, Sarri: «Poco solidi mentalmente, non siamo un top club»

Nel post partita di Verona-Lazio, Maurizio Sarri ha analizzato la pesante sconfitta subita dai biancocelesti: le sue parole

Nel post partita di Verona-Lazio, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco la sua analisi.

PROBLEMI – «Oggi è successo quello che è accaduto a Bologna. Questi su e giù si pagano cari. Oggi non eravamo scarichi come a Bologna, ma alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve al sole. Abbiamo avuto anche delle occasioni importanti per tornare in partita, ma non ce l’abbiamo fatta. Questo significa che non siamo solidi mentalmente».

DIFFICOLTÀ – «Sarebbe preoccupante se approcciassimo in una certa maniera solo nei big match. Anche perché anche oggi c’erano tre punti in palio. Ieri la squadra mi sembrava consapevole dell’importanza di questa partita».

DIMENSIONE – «Non ho fatto cambi a inizio ripresa per vedere una reazione nei primissimi minuti. Comunque non abbiamo cambiato dopo tanto. Forse dobbiamo iniziare a parlare del fatto se siamo una grande squadra o no. Una grande squadra se ha quelle occasioni sul 2-1 o sul 3-1 non sbaglia. Abbiamo delle prestazioni da grande squadra, ma non possiamo definirci tale. E non credo sia casuale che certe prestazioni arrivano in trasferta».