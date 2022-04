Lazio, Sarri e Tare ancora non rinnovano: serve la svolta di Lotito

I rinnovi di Sarri e Tare ancora non arrivano, in casa Lazio serve una svolta da parte di Lotito

Quello che voleva essere a tutti i costi evitato è infine successo. Arrivata al mese di aprile la Lazio, come riporta Il Tempo, è avvitata in uno stallo preoccupante per il futuro. I rinnovi di Tare e Sarri sono fermi e di conseguenza anche il mercato ne risente. Soprattutto il rinnovo del tecnico fino al 2025, prima sbandierato e poi accantonato, servirebbe per sgombrare la maggior parte delle nubi sul futuro.

Chiaro che la società debba valutare il toscano per i risultati sul campo ma sarebbe quantomeno delittuoso bloccare sul nascere una rivoluzione appena iniziata. Servirebbe una svolta del Lotito di una volta, quello decisionista e autoritario. Specie sul mercato dove alle molte uscite a parametro zero dovrebbero corrispondere altrettante entrate dello stesso tenore (Vecino, Romagnoli e Mertens i nomi fatti da Sarri sui quali però non si muove nulla). C’è da accelerare: il futuro della Lazio si decide oggi.

