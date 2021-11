Lazio-Sarri, c’è già aria di rinnovo: incontro per programmare il futuro

È previsto un incontro tra Sarri e Lotito per programmare il futuro e parlare del rinnovo dell’allenatore

Nonostante un avvio altalenante, la Lazio vuole continuare a investire su Sarri e soprattutto vuole aiutarlo per potergli permettere di arrivare ai suoi standard.

Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, è previsto un incontro tra Sarri e la società per programmare il futuro, così da continuare il lavoro di creazione di una rosa congeniale al tecnico. Inoltre nell’incontro – secondo il quotidiano sportivo – si potrebbe parlare anche del rinnovo di contratto dell’allenatore.