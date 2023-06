Lazio, Sarri vuole Jorginho: Lotito pensa all’offerta

La Lazio si sta muovendo per provare a costruire la prossima squadra per la Champions: Sarri vorrebbe Jorginho come rinforzo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il regista dell’Arsenal è un pupillo dell’allenatore biancoceleste e potrebbe lasciare i Gunners qualora lo richiedesse. Lotito pensa di offrirgli un contratto a cifre più basse, attorno ai 4 milioni rispetto ai 6 annuali percepiti in Inghilterra e offrirgli un quinquennale. La valutazione è tra i 10-12 milioni.