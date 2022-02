Lazio, Strakosha convince: il rinnovo non è più così impossibile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Strakosha si è preso la porta della Lazio e ora il suo rinnovo non sarebbe più tanto impossibile

Qualche assenza, ma una certezza. Stando alle indiscrezioni legate alla formazioni, infatti Strakosha dovrebbe confermare il suo posto tra i pali. Nessun turnover con Reina, a differenza di quanto successo nella sfida di Coppa Italia con il Milan.

Come sottolineato da Tuttosport, lo spagnolo paga la brutta prestazione con i rossoneri. E chissà che tutto ciò non possa condizionare anche il futuro, con il rinnovo dell’albanese che non sembra più così improbabile.

