Lazio, Strakosha: «Ecco la mia più grande delusione in biancoceleste»

Lazio, parla Strakosha: «Non ascolto le critiche. Delusioni in biancoceleste? La sconfitta contro l’Inter il dispiacere più grande»

In esclusiva al Corriere dello Sport, ha parlato il portiere della Lazio Thomas Strakosha. Queste le parole dell’estremo difensore:

«Devo migliorare su tutto, non mi considero un pararigori, spero di diventarlo, così potrei aiutare di più la mia squadra. Un pochino le nuove regole ci stanno mettendo in difficoltà. Delusioni alla Lazio? La mia prima finale di Coppa Italia persa 2-0 con la Juve, la sconfitta in Europa League contro il Salisburgo, ma al primo posto metto il ko con l’Inter del 20 maggio all’Olimpico, quando perdemmo la Champions. Critiche? Non le ascolto, i pregiudizi ci sono sempre».