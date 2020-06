Lazio, striscione dei tifosi all’Olimpico: «Non sarai mai sola» – FOTO

I tifosi della Lazio hanno esposto uno striscione all’Olimpico per sostenere la squadra biancoceleste di Simone Inzaghi

La Lazio è tornata all’Olimpico dopo 119 giorni dall’ultima volta. Gli spalti sono vuoti, privi di pubblico, ma i tifosi biancocelesti hanno voluto manifestare tutto il proprio sostegno verso la squadra di Simone Inzaghi.

«Tu non sarai mai sola», recita questa scritta lo striscione esposto in Tribuna Tevere in occasione della sfida contro la Fiorentina. Ecco la foto scattata dai colleghi di lazionews24.com.