Manuel Lazzari salterà la partita contro l’Hellas Verona: fatale l’ammonizione rimediata dal centrocampista della Lazio con il Cagliari

Brutte notizie per la Lazio in vista del match contro l’Hellas Verona, in programma domenica 26 luglio e valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A.

Manuel Lazzari dovrà osservare un turno di squalifica a causa dell’ammonizione rimediata contro il Cagliari: il nome del centrocampista biancoceleste figurava sulla lista dei diffidati.