Lazio, sfida col Torino a rischio: nuovi positivi nel gruppo squadra

Ci sono altri positivi nella Lazio dopo l’ultimo giro di tamponi alla vigilia del match di campionato contro il Torino

Resta in bilico il match di domani pomeriggio tra Torino e Lazio per l’emergenza Covid-19 in casa biancoceleste. Altri componenti del gruppo squadra, infatti, sono risultati positivi al coronavirus come comunicato dal club capitolino, che con dieci positivi potrebbe anche chiedere il rinvio della partita.

«La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra – recita il comunicato – Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio. I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico».