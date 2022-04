Lazio Torino, l’ultimo sfizio di Bremer: provare a fermare Immobile

Lazio Torino sarà anche l’occasione di vedere la sfida Immobile contro Bremer: fermare Ciro è l’ultimo sfizio del difensore

Se Ciro Immobile ha due obiettivi da centrare con la sua Lazio in vista di questo finale di stagione, contro il Torino si troverà difronte Bremer.

Il difensore brasiliano dopo aver fermato Vlahovic, Dzeko, Giroud e Osimhen, punta a domare anche Ciro. L’ultimo sfizio del centrale granata per prendersi la definitiva consacrazione di una stagione superlativa. Bremer prepara il bunker per Immobile per un Lazio Torino, che vive anche e non solo della sfida nella sfida tra il difensore e l’attaccante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.