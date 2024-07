Lazio-Trapani: Dove vederla, orari e probabili formazioni

Allo stadio Zandegiacomo l’incontro amichevole Lazio-Trapani: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore va in scena la partita amichevole Lazio-Trapani. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Cancellieri; Castellanos. All. Baroni.

Orario e dove vederla in tv

Lazio-Trapani si gioca alle ore 18.00 di giovedì 18 luglio. Verrà trasmessa in diretta in streaming a pagamento sul sito ufficiale della Lazio e in tv, in differita, su Lazio Style Channel (canale numero 233 di Sky).