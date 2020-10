Lazio, tre assenze certe contro l’Inter. Riecco Lulic

La Lazio è tornata ad allenarsi presso il centro sportivo di Formello: la situazione legata agli infortunati biancocelesti

A Formello riecco la Lazio, ma non Radu. Il romeno ha accusato un problema alla coscia, non ci sarà con l’Inter. Non c’è neanche Correa, che ha dato forfait con l’Atalanta per un risentimento lombare e che ha qualche chance in più di essere in campo coi nerazzurri.

Domani è già rifinitura, e le scelte sono quasi obbligate. In difesa Ramos e Radu out, Vavro ha la pubalgia: Patric-Acerbi-Bastos sarà il terzetto titolare. Il resto della quadra dovrebbe essere confermato, e se Correa domani farà la rifinitura darà il cambio a Caicedo a gara in corso. L’alternativa è che Inzaghi non decida di inserire Escalante avanzando uno tra Luis Alberto e Milinkovic. La Lazio sfida l’Inter, ma è già emergenza.