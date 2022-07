Lazio-Triestina 3-1: Immobile riparte di rigore

La Lazio ha battuto la Triestina in amichevole con un secco 3-1: alla rete di Immobile hanno fatto seguito quelle di Basic e Bertini

La Lazio ha battuto 3-1 in amichevole la Triestina in quel di Auronzo. Buon test per gli uomini di Sarri che proseguono la preparazione nel modo giusto.

Alla rete su rigore di Immobile su rigore nel primo tempo hanno fatto seguito le reti di Basic e Bertini nella ripresa. Inutile la rete su punizione di Gomez per gli avversari.