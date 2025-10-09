Lazio, Vecino verso il recupero: la sosta restituisce a Sarri un’opzione chiave a centrocampo

Lazio, Vecino pronto al rientro in campo: dopo la sosta il tecnico Maurizio Sarri ritrova una pedina fondamentale

La pausa del campionato rappresenta un momento prezioso per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo un avvio di stagione ad alta intensità, il tecnico può sfruttare questo intervallo non solo per ricaricare le energie dei giocatori rimasti a Formello, ma anche per favorire l’inserimento di chi non ha ancora trovato un ruolo stabile nel progetto biancoceleste.

Vecino verso il rientro

L’assenza di Matias Vecino, che ha pesato a lungo sulle scelte di Sarri, sembra vicina alla conclusione. L’uruguaiano, fermato da uno stiramento estivo, sta completando un percorso di recupero graduale e potrebbe tornare tra i convocati già nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il suo ritorno, atteso da settimane, darebbe al tecnico la possibilità di ripristinare il centrocampo a tre, soluzione che Sarri ha spesso accantonato proprio per la mancanza di alternative affidabili.

Gli altri infortunati

Boulaye Dia : fermato da un trauma alla caviglia destra, la stessa che lo tormenta da tempo. Sta seguendo un programma di fisioterapia e punta a rientrare dopo la prossima sosta di novembre.

: fermato da un trauma alla caviglia destra, la stessa che lo tormenta da tempo. Sta seguendo un programma di fisioterapia e punta a rientrare dopo la prossima sosta di novembre. Nicolò Rovella : ha scelto di non operarsi per la pubalgia, proseguendo con terapie conservative. Anche lui resterà fuori fino a novembre.

: ha scelto di non operarsi per la pubalgia, proseguendo con terapie conservative. Anche lui resterà fuori fino a novembre. Mattia Zaccagni : lo stop più pesante. L’esterno resterà ai box per 20-30 giorni. Sarri dovrà ridisegnare le gerarchie sulle fasce, alternando Cancellieri e Isaksen, con Pedro e Noslin pronti a dare il loro contributo.

: lo stop più pesante. L’esterno resterà ai box per 20-30 giorni. Sarri dovrà ridisegnare le gerarchie sulle fasce, alternando Cancellieri e Isaksen, con Pedro e Noslin pronti a dare il loro contributo. Samuel Gigot: reduce da un’operazione alla caviglia, ha iniziato la riabilitazione. Il suo obiettivo è tornare disponibile a gennaio, mentre la società valuta anche una sua possibile cessione per recuperare parte dell’investimento estivo.

In sintesi, la sosta offre a Sarri l’occasione di recuperare pedine fondamentali e di riorganizzare la squadra in vista di un calendario fitto e impegnativo.