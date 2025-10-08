Lazio sconquassata dagli infortuni: campi di Formello sotto accusa. Ma il club assicura che i prati sono in ottime condizioni

L’infermeria è piena e l’allarme in casa Lazio suona forte, nonostante la stagione sia appena iniziata. Siamo solo a inizio ottobre, ma Maurizio Sarri si trova già a fare i conti con una preoccupante ondata di infortuni che sta decimando la rosa. Una sequela di problemi fisici che ha tormentato la squadra sin dal ritiro estivo e che ha condizionato pesantemente le scelte del tecnico in queste prime, cruciali, giornate di campionato. Di fronte a un numero così elevato di stop, è inevitabile che parta la caccia alle possibili cause.

Negli ultimi giorni, i riflettori si erano accesi su un imputato ben preciso: il terreno di gioco del centro sportivo di Formello. Secondo alcune indiscrezioni, il prato, rizollato e utilizzato intensivamente durante la preparazione pre-campionato, sarebbe stato ritenuto “troppo duro” dallo staff tecnico di Sarri. L’ipotesi era che una superficie non ottimale potesse aver contribuito a stressare le articolazioni e la muscolatura dei giocatori, favorendo l’insorgere di infortuni.

Tuttavia, a questa teoria è arrivata la secca e decisa smentita da parte della società. Come riportato da Il Corriere della Sera, la Lazio è assolutamente certa che i campi di allenamento non abbiano inciso in alcun modo sulla catena di problemi fisici. A rafforzare la posizione del club ci sarebbe anche un aneddoto significativo: pare che, durante una recente visita al quartier generale biancoceleste, alcuni funzionari del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) abbiano addirittura espresso ammirazione per l’eccellente stato dei terreni di gioco.

Con l’ipotesi dei campi di Formello scartata dalla dirigenza, il mistero si infittisce. Se non è colpa del prato, da cosa dipende questa fragilità? Le cause potrebbero essere molteplici: l’intensità degli allenamenti di Sarri, il calendario fitto di impegni tra campionato e coppe, o semplicemente una sfortunata coincidenza di fattori. Resta il fatto che l’emergenza infortuni è un problema concreto e urgente, che il tecnico e il suo staff dovranno risolvere al più presto per poter affrontare una stagione che si preannuncia lunga e dispendiosa.