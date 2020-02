Lazio Verona: Kumbulla e il duello contro Milinkovic-Savic

In Lazio-Verona, Kumbulla doveva occuparsi quasi a uomo di Milinkovic-Savic. Il difensore lo ha seguito con grande attenzione

Il Verona di Juric adotta una fase difensiva fortemente orientata sull’uomo, in pieno stile Gasperini. Gli scaligeri hanno messo in grossa difficoltà anche la Lazio, con duelli individuali che non consentivano ai biancocelesti di respirare. Per larghi tratti del match, la Lazio ha faticato a risalire.

In questo sistema difensivo, capita di vedere i difensori agire in zone avanzate del campo. Con Pessina e Veloso che seguivano a uomo Leiva e Luis Alberto, era quindi un difensore che doveva seguire Milinkovic-Savic: come si vede nella slide sopra, era Kumbulla che usciva per occuparsi del serbo.