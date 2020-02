Lazio Verona: le chiavi tattiche del match

Lazio-Verona presenta molte insidie per la squadra di Inzaghi. Juric finora ha spesso messo in difficoltà le big

Lazio-Verona è un match già molto importante non solo per Simone Inzaghi e Juric, ma anche per le sorti del campionato. Anche se finora manca un successo contro le big, gli scaligeri hanno costantemente messo in difficoltà le formazioni più tecniche del campionato.

Il Verona è una “Atalanta in miniatura”, visto che adotta alcuni principi molto simili. Tra cui, un pressing fortemente orientato sull’uomo. I biancocelesti dovranno essere bravi a non perdere palloni in zone sanguinose: la ricerca tramite lancio lungo per Milinkovic-Savic che può essere un ottimo modo per risalire il campo: