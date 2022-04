Lazzari: «Gara dura col Torino, io mi sento diverso rispetto al passato»

Manuel Lazzari, nel match program della sfida di domani sera tra Lazio e Torino, ha analizzato la sfida e il suo momento: le sue parole

Manuel Lazzari ha parlato in vista di Lazio-Torino. Le sue dichiarazioni:

GARA COL TORINO – «Mi aspetto una gara difficile visto che loro sono una squadra fisica, con una grande fase difensiva e molto pericolosa davanti. Sarà un match intenso, dovremo dare il massimo per portare a casa la vittoria».

PIU’ GOL NEL NUOVO MODULO – «Sinceramente no. Entravo in un mondo tutto nuovo, non era facile cambiare modulo dopo tanti anni. Ho lavorato duro, superando anche mesi difficili, però adesso raccolgo i risultati dei miei sforzi e sono molto contento».

MIGLIOR LAZZARI DI SEMPRE – «Sicuramente stiamo vedendo un Lazzari diverso rispetto agli anni scorsi. In questo nuovo ruolo posso migliorare in fase difensiva e fare ancora meglio quella offensiva, sfruttando gli spazi partendo da dietro. Spero di crescere sempre di più e regalare tante altre soddisfazioni ai tifosi».