Le 10 domande alla Serie A

Ecco le 10 domande su tutte le big del nostro campionato di Serie A. A partire dalle milanesi fino ad arrivare ai due club capitolini

Come di consueto, su La Gazzetta dello Sport Fabio Licari pone 5 domande sul campionato. Sono le questioni più urgenti, uscite fuori dall’undicesima giornata. CalcioNews24 ne aggiunge altre 5, dalla sesta alla decima.



1) INTER. Non è che Calhanoglu è quasi meglio di Brozovic da play?

2) MILAN. Cinque trequartisti per la 10 del Diavolo. É un bene o un male?

3) LA TENDENZA. Ma i giocatori sanno che gli arbitri fanno correre quasi tutto?

4) LAZIO. Sarri profeta del falso 9 ha subito risolto il problema Immobile?

5) NAPOLI. Qualcuno in Europa ha tre centravanti titolari come Spalletti?

6) ROMA. Mourinho saprà dare una consistenza offensiva maggiore alla squadra?

7) UDINESE E ATALANTA. Il loro inizio bellissimo è già finito o sapranno essere una realtà per tutto l’anno?

8) JUVENTUS. Allegri ha trovato l’assetto definitivo col 3-5-2?

9) SAMPDORIA. La vittoria di Cremona fa partire una nuova fase?

10) LA SPACCATURA. Tra le prime 8 e le restanti 12 c’è un fosso in classifica. Lo si può colmare?