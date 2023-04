Le 8 vittorie consecutive di Guardiola. Come si ferma il Manchester City?

Al Bayern Monaco di Tuchel l’impresa titanica di fermare il Manchester City di Haaland e Guardiola, una squadra che ha una media di 4 gol a partita

Non deve essere facile per Tuchel, appena approdato al Bayern, risolvere questo problema: come fermare il Manchester City? La banda Guardiola arriva ai quarti di Champions League reduce da una sequenza di 8 gare vinte, alcune delle quali stradominate e solo una – quella sul campo del Crystal Palace di stretta misura.

Tra Premier, FA Cup e Champions League, si parla di un momento nel quale Haaland e compagni hanno prodotto 31 gol. Sono quasi 4 a partita. Capite cos’è oggi il Manchester City?