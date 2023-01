Le Graet non si è dimesso: la Federazione Francese attende il 30 gennaio

Le Graet non ha rassegnato le proprie dimissioni alla Federazione Francese, che ora aspetta il 30 gennaio per l’audit

Il Comitato Esecutivo della FFF si è riunito oggi in video-conferenza per parlare della sospensione del presidente Le Graet dopo le accuse di molestie verbali e sessuali nei suoi confronti.

Le Graet stesso, che intanto è stato sostituito da Philippe Diallo, non ha preso parte alla riunione e non ha mai presentato le sue dimissioni, mentre il Comex attende il 30 gennaio per l’audit commissionato da Amélie Ouéda-Castéra. Lo scrive L’Equipe.