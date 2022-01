Le ultime sulla Juventus: Napoli nel mirino con un occhio anche al mercato

Il punto sulla Juventus. I bianconeri al lavoro per preparare la sfida del 6 gennaio contro il Napoli, senza trascurare il mercato

La Juventus è tornata a lavorare al JTC dopo le vacanze natalizie. I bianconeri si allenano tra buone e cattive notizie. Dybala e Chiesa sono tornati a piena disposizione, riunendosi al gruppo e puntando a tornare in campo già nella sfida contro il Napoli in programma allo Stadium il prossimo 6 gennaio. Una partita per la quale non saranno invece convocati Pinsoglio ed Arthur, entrambi risultati positivi all’ultimo tampone per il Covid al quale sono stati sottoposti.

Proprio dal brasiliano si parte per analizzare il mercato. Il giocatore, nonostante la titolarità degli ultimi tempi, resta con le valigie in mano. Il suo futuro appare sempre più lontano da Torino, con la Spagna o la Premier come possibili destinazioni. In uscita anche Aaron Ramsey, ormai fuori dai piani del progetto tecnico, tra continui infortuni e prestazioni mediocri offerte in campo. In entrata è sempre caccia ad un centravanti che possa sopperire alla mancanza di gol e anche alla probabile cessione di Alvaro Morata. Lo spagnolo, secondo gli ultimi rumors, avrebbe già l’accordo con il Barcellona e attende con impazienza di cambiare casacca a breve. Sogno Vlahovic, ma prima dell’estate appare difficile pensare ad un concreto assalto. Stesso discorso per Scamacca, mentre sarebbero più abbordabili Aubameyang o Lacazette. In attesa di conoscere anche la situazione legata ad Icardi.

Tornando al campionato, la Juve affronterà un Napoli nettamente rimaneggiato dalle numerose assenze. La squadra di Allegri, dopo aver concluso in crescendo il 2021, deve dare maggior continuità alle proprie prestazioni e ai risultati, se vuole sperare di lottare ancora per un posto nella prossima Champions League. Quella Champions League che riprenderà a febbraio e sui quali sono concentrati molti degli sforzi della squadra…