Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni

Leao Milan, la sua permanenza a giugno è tutt’altro che certa. La dirigenza valuta ogni scenario! Le ultimissime

Il futuro di Rafael Leão al Milan appare oggi più incerto che mai. Pur restando, per qualità e potenziale, il talento più luminoso della rosa, il suo status di giocatore “intoccabile” sembra essersi incrinato. In un intervento a Sempre Milan, il giornalista Peppe Di Stefano ha delineato un quadro sorprendente sul ruolo attuale del numero 10, evidenziando come la percezione interna nei suoi confronti sia cambiata rispetto alle stagioni passate.

Il nuovo corso targato Allegri e il ridimensionamento di Leao

A Milanello gli equilibri si sono modificati e il rapporto tra Massimiliano Allegri e Leão riflette questa evoluzione. Il portoghese non è più considerato un titolare inamovibile: gli infortuni ricorrenti ne hanno limitato la continuità e le scelte tattiche del tecnico hanno portato a una revisione del suo peso nel progetto.

Parallelamente, la dirigenza ha iniziato a valutare con maggiore apertura l’ipotesi di una cessione: davanti a un’offerta importante, il club non escluderebbe di sedersi al tavolo delle trattative, anche per reinvestire su profili più funzionali al nuovo ciclo, come Kean o Vlahović. La fragilità fisica mostrata negli ultimi mesi ha inciso ulteriormente sul giudizio complessivo, aprendo scenari che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.