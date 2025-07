Leao Milan, l’esterno fa impazzire Massimiliano Allegri! Il messaggio da Milanello è chiaro! Il retroscena

Leao Milan, l’esterno portoghese fa impazzire il tecnico ex Juve Massimiliano Allegri! Il messaggio da Milanello è chiaro! Le ultime

Rafael Leão, attaccante portoghese classe 1999, sta vivendo un momento cruciale della sua carriera con il Milan. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ha aperto scenari inediti per il talento ex Sporting e Lille, che pare determinato a voltare pagina dopo stagioni altalenanti. I primi segnali giunti da Milanello lasciano intravedere un cambiamento positivo nel suo atteggiamento e nella sua dedizione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Carlos Passerini sul suo canale YouTube, Leão ha mostrato una nuova consapevolezza professionale fin dalla pausa estiva. Durante le vacanze, ha scelto di lavorare con un preparatore personale, un dettaglio che rivela il suo impegno per raggiungere la piena maturità sportiva. Inoltre, il portoghese sarebbe stato tra i primi ad arrivare agli allenamenti e avrebbe persino pernottato a Milanello—gesti non abituali in passato, ma che testimoniano una crescente concentrazione sull’obiettivo.

Il cambiamento sembra essere favorito anche dal clima instaurato da Allegri, allenatore italiano con un curriculum di cinque scudetti con la Juventus. A differenza dei suoi predecessori, Paulo Fonseca e Sergio Conceição, con cui Leão non aveva mai trovato la giusta sintonia, Allegri adotta un approccio più flessibile, lontano dal rigido “pugno duro”. Passerini sottolinea come il rapporto tra i due sia improntato sulla fiducia reciproca, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo.

Dal punto di vista tattico, l’idea dell’ex tecnico juventino è quella di lasciare maggiore libertà offensiva al giocatore, sfruttando al massimo la sua velocità e creatività. Un’impostazione simile a quella adottata da Stefano Pioli, che in passato aveva valorizzato Leão con ottimi risultati.

In conclusione, i segnali iniziali indicano un rinnovato spirito e una ritrovata motivazione nel numero 10 rossonero. Se confermati sul campo, questi atteggiamenti potrebbero finalmente condurre Rafael Leão alla tanto attesa consacrazione come leader tecnico del Milan. Tifosi e club sperano in una stagione di svolta, dove talento e impegno convergano verso il successo.