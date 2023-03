Lecce, Baroni: «Adesso viene il difficile, ma noi…»

Le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce, nel pre partita della gara di Serie A contro il Torino. I dettagli

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lecce-Torino.

PAROLE – «Oggi incontriamo una squadra forte, fisica, che corre molto e con tanta qualità. Sarà un test impegnativo e dovremo attaccare gli spazi muovendoci tanto. La squadra sa che tipo di partita fare La squadra sta facendo bene, ma non dobbiamo mollare perché ora è il momento più difficile del campionato perché tutte si giocano qualcosa di importante. La squadra c’è, è pronta e dobbiamo affrontare questo periodo così come abbiamo fatto fino ad ora. Ovvio che abbiamo un po di inesperienza, ma sopperiamo con la voglia e la determinazione che ci mettono i ragazzi in settimana Difficilmente abbiamo sbagliato prestazione, è ovvio che il risultato è sempre complicato, ma centrare la prestazione per noi è molto importante».